В Саратовской области три женщины старше 100 лет сделали прививки от коронавируса

Три долгожительницы Саратовской области сделали прививки от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области три долгожительницы сделали прививки от коронавируса.
- Женщины 1918, 1919 и 1920 годов рождения проживают в Балаковском и Алексеевском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, — сообщает оперативный штаб области.
Долгожительницы решили пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от возможного заражения COVID-19. Они перенесли ее нормально, без побочных эффектов.
Министр здравоохранения области Олег Костин отметил, что людям старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, нужно обязательно сделать прививку, чтобы минимизировать возможные осложнения и сохранить жизнь.
В оперштабе подчеркнули, что около половины вакцинированных жителей области старше 60 лет.
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