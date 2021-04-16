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Общество16 апреля 2021 11:26

В Саратовской области три женщины старше 100 лет сделали прививки от коронавируса

Они перенесли вакцинацию без побочных эффектов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Три долгожительницы Саратовской области сделали прививки от коронавируса

Три долгожительницы Саратовской области сделали прививки от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области три долгожительницы сделали прививки от коронавируса.

- Женщины 1918, 1919 и 1920 годов рождения проживают в Балаковском и Алексеевском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, — сообщает оперативный штаб области.

Долгожительницы решили пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от возможного заражения COVID-19. Они перенесли ее нормально, без побочных эффектов.

Министр здравоохранения области Олег Костин отметил, что людям старшего возраста, особенно с хроническими заболеваниями, нужно обязательно сделать прививку, чтобы минимизировать возможные осложнения и сохранить жизнь.

В оперштабе подчеркнули, что около половины вакцинированных жителей области старше 60 лет.

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