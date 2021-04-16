Курьер вернул пекинеса Тобби хозяевам в Саратове

В Саратове домой вернулся пес Тобби, похищенный накануне.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, оказалось, что пекинеса забрал 31-летний мужчина.

Заявление о пропаже собаки поступило в дежурную часть 14 апреля. В СМИ распространилась видеозапись, как мужчина, курьер доставки, забрал бегавшую в подъезде собаку с собой.

Впоследствии мужчина пояснил, что увидел пса в подъезде дома на улице Кутякова и решил, что тот бездомный. Поэтому забрал его домой. Но потом увидел в интернете запись и на следующий день вернулся и отдал Тобби.

Курьер пояснил, что надеялся избежать огласки, но его личность вскоре установили, полиция задержала его. Начата проверка.

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