Курьер вернул пекинеса Тобби хозяевам в Саратове

В Саратове домой вернулся пес Тобби, похищенный накануне.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, оказалось, что пекинеса забрал 31-летний мужчина.
Заявление о пропаже собаки поступило в дежурную часть 14 апреля. В СМИ распространилась видеозапись, как мужчина, курьер доставки, забрал бегавшую в подъезде собаку с собой.
Впоследствии мужчина пояснил, что увидел пса в подъезде дома на улице Кутякова и решил, что тот бездомный. Поэтому забрал его домой. Но потом увидел в интернете запись и на следующий день вернулся и отдал Тобби.
Курьер пояснил, что надеялся избежать огласки, но его личность вскоре установили, полиция задержала его. Начата проверка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.