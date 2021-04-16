Житель Балакова пять раз изнасиловал 12-летнюю девочку

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 36-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его признали виновным в пяти изнасилованиях малолетней падчерицы и иных действиях сексуального характера.

Установлено, что с января по август 2019 года мужчина неоднократно занимался сексом с 12-летней девочкой. Та рассказала обо всем матери, а женщина обратилась в СКР.

Следователи установили контакт с ребенком и собрали доказательства преступления мужчины.

Свою вину тот не признал. Суд приговорил его к 17 годам в колонии строгого режима и двухлетнему ограничению свободы.

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