Горожане обратились к депутату Воробьеву за помощью: нужен ремонт территории у детского сада

В Заводском районе представители общественного совета микрорайона Улеши обратились за помощью к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву («Единая Россия»). Местные жители обратили внимание на плачевное состояние территории детского сада №246, асфальт там долгое время никто не ремонтировал.

Воробьев выехал на место, встретился с общественниками и руководством детсада и обсудил проблему.

- Дальше буду поднимать тему на встрече с местными властями. Если территорию не удастся отремонтировать в рамках действующих программ, будем искать другие возможности помочь. Дети — приоритет в нашей работе, — прокомментировал народный избранник.

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