Паводок в Саратовской области 16 апреля 2021 года: Затоплены два моста и два участка трассы

В Саратовской области остаются подтопленными два моста и два участка дороги.

На 10 утра 16 апреля, как сообщили в региональном ГУ МЧС, паводок по-прежнему блокирует движение по двум низководным мостам в Ивантеевском и Ртищевском районах.

Кроме этого перелиты два участка автодорог в Пугачевском районе. Везде имеются объездные пути. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

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