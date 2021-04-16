Саратов вошел в топ-5 городов, жители которых чаще всего делают накопления

Саратов вошел в топ-5 городов, где люди чаще всего делают накопления.

Большинство «сберегателей» проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове, сообщили «Известия», по данным опроса «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

В среднем российской семье необходимо 1,3 млн рублей накоплений для уверенности. Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы (1,8 млн рублей), Владивостока (1,7 млн) и Санкт-Петербурга (1,6 млн).

Почти 40% опрошенных граждан рассказали, что постоянно или время от времени откладывают деньги, в основном это практически 20% доходов. Мужчины отправляют в резерв 16% доходов, женщины — 24%.

Опрос проводился в марте-апреле 2021 года в 37 городах с населением более 500 тыс. человек.

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