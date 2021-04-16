В Энгельсе сгорела машина, стоявшая на тротуаре

Стали известные подробности пожара в Энгельсе, где в ночь на 16 апреля сгорели несколько авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел на открытой площадке, у дома №25 по улице Тельмана. В соцсетях уточняют, что машина стояла на пешеходной зоне.

Огонь охватил Kia Sorento, а потом перекинулся на Kia Rio, Chevrolet Cruze, Seat Ibiza и ВАЗ-2114.

На тушение выезжал один расчет. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

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