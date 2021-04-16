На Сазанке устанавливают больше буев

Фото из инстаграма министра

На гребной базе «Олимпия» в Энгельсе устанавливают новую соревновательную и тренировочную дистанцию для гребли на байдарках и каноэ. Зимой уже установили опорные столбы, сейчас идет второй этап работ, которые выполняют водолазы. Подготовка к новому сезону у гребцов идет полным ходом. Об этом в своем инстаграм написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

- Мы увеличиваем ширину дорожек до 8 метров. Каждый спортсмен должен проходить дистанцию строго посередине дорожки. Иначе он может быть дисквалифицирован. Поэтому устанавливаем больше буев, чтобы гребцы могли лучше ориентироваться. Оценить нововведение гребцы смогут совсем скоро. Сезон стартует 19 апреля, - сообщил Абросимов.