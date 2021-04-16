Началась реконструкция аэроклуба в Дубках

В поселке Дубки Саратовского района началась реконструкция аэроклуба имени Юрия Гагарина.
Как сообщают на своей странице в Instagram сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина, там будет реконструирована входная группа и здание штаба. Также построят ангар для самолетов и вертолетов.
Работы планируется завершить к 1 сентября.
Ранее Вячеслав Володин взял шефство над аэроклубом, где учился летать будущий первый космонавт.
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