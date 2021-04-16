Началась реконструкция аэроклуба в Дубках

В поселке Дубки Саратовского района началась реконструкция аэроклуба имени Юрия Гагарина.

Как сообщают на своей странице в Instagram сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина, там будет реконструирована входная группа и здание штаба. Также построят ангар для самолетов и вертолетов.

Работы планируется завершить к 1 сентября.

Ранее Вячеслав Володин взял шефство над аэроклубом, где учился летать будущий первый космонавт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.