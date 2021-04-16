Саратовец лишился Mercedes за почти миллионный долг

В Саратове приставы арестовали Mercedes-Benz GL 500 должника.

- Гражданина засекла система фотофиксации «Кордон» во время поездки. Он накопил более 900 тыс. рублей долгов по транспортному налогу и штрафам ГИБДД за превышение скорости, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

Автомобиль отправили на спецстоянку. Если владелец не погасит долги, машину продадут.

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