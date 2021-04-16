В Саратовской области выявили еще 141 случай коронавируса

Зарегистрированы новые случаи коронавируса в Саратовской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Саратовской области выявлен еще 141 случай коронавируса. В Саратове — 54, Энгельсском — 24, Балаковском районе — 14.
На 16 апреля всего зарегистрировано 57 123 зараженных и 51 689 выздоровевших. За сутки вылечились 133 пациента.
У 68 новых заболевших выявлена пневмония.
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