В Саратовской области выявили еще 141 случай коронавируса

Зарегистрированы новые случаи коронавируса в Саратовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области выявлен еще 141 случай коронавируса. В Саратове — 54, Энгельсском — 24, Балаковском районе — 14.

На 16 апреля всего зарегистрировано 57 123 зараженных и 51 689 выздоровевших. За сутки вылечились 133 пациента.

У 68 новых заболевших выявлена пневмония.

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