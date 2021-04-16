Пять авто сгорели в Энгельсе ночью

Авто загорелось на улице Тельмана. Фото соцсетей

Ночью в Энгельсе Саратовской области горела иномарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 03:15.

Загорелся автомобиль Kia Sorento на улице Тельмана, напротив дома №25. Однако огонь перекинулся на еще четыре стоящие рядом машины.

На тушение выезжал один расчет.

Фото соцсетей

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