Ради денег на выпивку мужчина жестоко зарезал 91-летнего старика в селе Невежкино

В Лысогорском районе Саратовской области мужчина признался, что убил 91-летнего старика.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 47-летний мужчина раскаялся. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Следствие считает, что днем 13 апреля он пришел в дом к 91-летнему односельчанину в селе Невежкино. Мужчина был вооружен ножом, так как заранее решил ограбить старика, чтобы раздобыть денег на выпивку.

Во дворе чужого дома злоумышленник потребовал от односельчанина денег, но получил отказ. В ответ он сперва начал бить пенсионера кулаками по голове, а когда тот попытался убежать — ножом в шею, голову, живот и руки.

После он обыскал труп старика, вытащил из кармана рубашки 10 тыс. рублей и скрылся. На следующий день тело обнаружил социальный работник.

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