В Энгельсе пенсионерке проломили голову на улице

Женщина скончалась в больнице
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области погибла 65-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее без сознания нашли около 10 вечера 12 апреля.
Женщина лежала на земле около дома №166а по улице Свердлова. Там ее увидел прохожий, который вызвал скорую помощь.
В реанимации у пенсионерки диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшей была оказана помощь, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась 14 апреля, не приходя в сознание.
Начата проверка, следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.
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