В Энгельсе пенсионерке проломили голову на улице

Женщина скончалась в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области погибла 65-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее без сознания нашли около 10 вечера 12 апреля.

Женщина лежала на земле около дома №166а по улице Свердлова. Там ее увидел прохожий, который вызвал скорую помощь.

В реанимации у пенсионерки диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшей была оказана помощь, но, несмотря на усилия медиков, она скончалась 14 апреля, не приходя в сознание.

Начата проверка, следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

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