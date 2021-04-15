На трассе под Саратовом две иномарки столкнулись с КамАЗом

Авария под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратовском районе сегодня, 15 апреля, случилась авария.

- На 326-м км трассы Сызрань — Волгоград в 17:30 столкнулись три машины: Daewoo Nexia с 75-летним водителем, Hyundai Creta с 77-летним шофером и КамАЗ, которым управлял 34-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратову.

Столкнулись три машины Фото: ГИБДД по Саратову

В аварии пострадал водитель Nexia и его 70-летний пассажир. Их госпитализировали.

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