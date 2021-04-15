Молодежь и партия «Единая Россия» привели в порядок городской парк в Энгельсе

В преддверии общегородского субботника, который состоится 16 апреля, Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» организовало субботник в любимом месте отдыха горожан — городском парке «Покровский». В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения Дмитрий Плеханов, депутаты районного и городского собрания, координаторы проектов, активисты «Молодой гвардии Единая Россия» и жители города.

Совместными усилиями был убран мусор с территорий детской площадки и зеленых зон.

Активисты привели в порядок и отмыли установленные в парке таблички с именами почетных жителей Энгельса, Героев Советского Союза и России, которые родились в Энгельсском районе.

- Сегодня мы вышли в городской парк, потому что он является центром притяжения для всех жителей и гостей нашего города. Здесь расположена аллея славы — это память наших ветеранов и героев Энгельсского района. Первостепенно, считаю, нужно приводить в порядок памятники и парки нашего города. Именно с уборки городского парка начинается месячник по благоустройству. Призываю всех жителей нашего города выйти в свои дворы и провести общедомовые субботники. Только совместными усилиями мы сделаем наш город чище и лучше, — отметил исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

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