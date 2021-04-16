В Саратове ожидается теплая пятница с грозой

Саратовцев ждет дождь с грозой Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области пятница 16 апреля будет не менее теплой, чем вся неделя.

Синоптики областного Гидрометцентра обещают днем температуру до +21… +26 градусов.

При этом возможен кратковременный дождь с грозой, в это время температура понизится до +16 градусов.

При грозе усилится восточный и северный ветер, в порывах его скорость достигнет 15 м/с.

Кстати, 16 апреля 2020 году тоже шел дождь и гремела гроза. Но было заметно прохладнее – всего до +13 градусов.

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