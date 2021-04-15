Валерий Радаев потребовал ускорить строительство зоны отдыха на набережной в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел строящийся пляж на новой набережной.

Он заявил, что пляж должен появиться вместе с рекреационной зоной.

Рабочие укрепляют дно Волги, после этого начнется отсыпка песка. Планируется, что пляж будет готов к 1 июля.

Ранее глава Саратова Михаил Исаев заявлял, что верхний ярус набережной будет сдан только к 1 сентября. Валерий Радаев раскритиковал такой подход к объекту со стороны местной власти.

- Открыть всю новую набережную с пляжем нужно в летний купальный сезон. Строителям надо ускориться. Сентябрь не подходит, надо сдвинуть сроки на летние месяцы. Значимость объекта очень большая, на территории города нет пляжа, и его очень ждут саратовцы, – сказал губернатор.

Напомним, строительство пляжа и зоны отдыха ведется при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина на участке от Вольской до 2-й Садовой.

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