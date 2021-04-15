По Парку покорителей космоса будут ходить бесплатные автобусы

Автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут

В Парке покорителей космоса будут ходить бесплатные автобусы.

Как рассказал председатель правительства Роман Бусаргин на своей странице в Instagram, движение автобусов организовано по поручению губернатора Валерия Радаева.

Автобус будет курсировать между парковкой на нижней площадке на въезде в парк и Информационным центром, а также капсулой на месте приземления Юрия Гагарина.

График работы установлен с 10 утра до 11 вечера, причем в 22:50 последний рейс идет в сторону парковки. Интервал между автобусами – 20 минут.

- При необходимости будем прорабатывать вопрос об увеличении численности подвижного состава, – отметил Бусаргин.

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