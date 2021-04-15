Саратовских пенсионеров учат оплачивать «коммуналку» через интернет

Фото министерства труда и социальной защиты области

В Саратовской области для пенсионеров организованы занятия по компьютерной грамотности в рамках программы «Университетов третьего возраста».

- На занятиях факультета информационных технологий пенсионеров обучают базовым навыкам владения персональным компьютером, работе в интернете, соцсетях и мессенджерах. Кроме того, пенсионерам показывают, как получать государственные услуги в электронном виде, записаться на прием к врачу или оплатить счета, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Одна из слушательниц курса Галина Волкова рассказала, что оплачивать счета не выходя из дома очень удобно, не нужно больше стоять в очередях.

Записаться на компьютерные курсы можно в учреждении социального обслуживания по месту жительства. Они действуют в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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