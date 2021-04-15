Флаг Энгельсского района сдуло с флагштока на крыше администрации

Над зданием администрации Энгельсского района на центральной площади имени Пушкина спущен флаг района.

На крыше здания установлено три флагштока - там развеваются флаги Российской федерации, Саратовской области и Энгельсского района.

Сегодня очевидцы наблюдают в течение дня картину приспущенного флага района. По всей видимости, его стянуло ветром, но остальные флаги на своих местах.

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