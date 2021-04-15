Саратовцам обещают грозу и северный ветер

В Саратовской области завтра днем, 16 апреля, ожидается гроза и северный ветер с порывами до 15 м/с.

Об этих погодных явлениях «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Также с 20 по 24 апреля будет устойчивое понижение температуры. Ночами похолодает до -1… +4 градусов, а днем будет +7… +12 градусов.

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