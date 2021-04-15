Жители Саратовской области берут все больше кредитов

Саратовцы берут все больше кредитов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области за год число нецелевых кредитов для граждан выросло на 9%.

Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро, проанализировав данные за март 2021 года по отношению к марту 2020.

При этом в марте по отношению к февралю 2021 число выданных кредитов выросло на 24%.

Всего за третий месяц года кредиты взяли 24,9 тыс. жителей Саратовской области.

По России за месяц было выдано 1,57 млн нецелевых кредитов. Это на 23% больше, чем в феврале и на 12% больше, чем в марте 2020 года.

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