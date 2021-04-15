Названы поликлиники Саратова и Энгельса, где можно привиться вакциной «ЭпиВакКорона»

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в медорганизации Саратова и Энгельса Фото: Олег ЗОЛОТО

В министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали, где жители могут привиться от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона».

На брифинге 15 апреля заместитель министра Денис Грайфер отметил, что эта вакцина была распределена практически во все крупные медицинские организации Саратова и Энгельса.

В Саратове это:

- поликлиники №1, 2, 5, 8 и 10 городских клинических больниц;

- поликлиники №1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 20;

- поликлиника областного кардиохирургического диспансера;

- поликлиника Саратовского областного клинического госпиталя ветеранов войн.

В Энгельсе:

- поликлиники №1, 2, 3, 4;

- Энгельсская районная больница;

- Энгельсская городская клиническая больница №1.

Он рассказал, что всего в область поступило 178 тыс. доз вакцины двух видов. Все партии обычно распределяются по медорганизациям в течение суток.

- Надеемся, что темпы поставки вакцин будут увеличены и все желающие смогут привиться, — сказал он.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас любой желающий привиться, если у него нет противопоказаний, может выбрать для вакцинации любой из двух вариантов препарата.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.