В поликлинике Энгельса заполыхал компьютер

В поселке Приволжский Энгельса сегодня днем, 15 апреля, произошел пожар в поликлинике №4.

- В 12:55 поступил вызов, что загорелся компьютер в кабинете. На место выдвинулись пожарные. В 13:00 поступил отбой. Возгорание потушили до прибытия первых подразделений, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Сотрудники поликлиники сами провели эвакуацию.

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