Прививочная кампания может предотвратить новую волну заболеваемости Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области почти 3,5 тысячи человек сегодня заражены коронавирусом и проходят лечение. В стационарах 1 570 пациентов, из них кислородную поддержку получают 462 человека, еще 120 в тяжелом состоянии — на аппаратах ИВЛ.

На дому лечатся 1 879 пациентов. С начала распространения коронавируса 1 351 житель области умер от иных патологий при диагностированной инфекции. Об этом на брифинге в Минздраве региона сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

По его словам, всплеска заболеваемости у детей не выявлено, хотя за минувшие сутки среди заболевших шесть детей. От общего числа заболевших только 6,4% — несовершеннолетние.

Грайфер уточнил, что в область всего поступило 182 тыс. доз вакцины. В наличии сегодня и «ГамКовидВак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Следующая партия в 22 тыс. доз ожидается 18 апреля.

Представитель Роспотребнадзора Игорь Вяткин на вопросы, ждать ли подъема заболеваемости в майские праздники, начинается ли новая волна коронавируса, заметил, что все зависит от того, насколько будет высок уровень вакцинации. Новой волны можно избежать при высоком уровне привившихся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.