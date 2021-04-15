Покровчанин разбил машину жены и написал заявление об угоне

В Энгельсском районе Саратовской области осудили 30-летнего жителя поселка Приволжский за ложный донос.

- В ночь с 1 на 2 ноября 2020 года мужчина за рулем машины своей жены слетел в кювет и врезался в дерево. Автомобиль он оставил на месте ДТП и вернулся домой, не сказав супруге об аварии. Желая скрыть вину и избежать конфликта в семье, гражданин 8 ноября написал заявление об угоне, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Проверка полиции установила, что такого преступления не было. Суд приговорил мужчину к штрафу 15 тыс. рублей.

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