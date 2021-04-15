В Саратове двое мужчин убили человека, пытаясь выбить информацию

В Заводском районе Саратова под суд отправили двух 31-летних мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, их обвиняют в убийстве с особой жестокостью, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью.

Следствие считает, что 22 марта прошлого года они в компании с третьим собутыльником решили зайти к своему знакомому домой на Больничный проезд. У мужчин имелись к нему претензии, поэтому они отправились «в гости» около часа ночи.

В квартире того не оказалось, там были 55-летний собственник жилья и двое его гостей – мужчина и женщина.

Они заявили, что не знают, где находится разыскиваемый. Но незваных пришельцев это не остановило, они решили, что их обманывают, и стали избивать владельца квартиры. Кстати, один из приятелей отказался это делать.

Кроме хозяина квартиры была избита и 52-летняя гостья, ею также несколько раз ранили канцелярским ножом и сломали ключицу со смещением осколков.

после этого злоумышленники вернулись к хозяину квартиры и также принялись бить его ножом, нанеся не менее пяти ударов в правое и левое бедра, трех ударов в шею, а также 50 ударов руками и ногами по голове.

Когда пострадавший умер, злоумышленники скрылись. Впоследствии оба были задержаны и аре6стованы. Свою вину они не признают.

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