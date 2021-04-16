В трех точках Саратова пройдут ярмарки

В Саратове 17 апреля пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минсельхозе, они будут работать с 08:00 до 16:00 на рынке в поселке Юбилейный, на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на Московском шоссе, 61.

К продаже представлены овощи, мясо, молоко и молочные продукты, картофель, рыба и многое другое.

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