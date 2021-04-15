Три дороги и три моста остаются затоплены в Саратовской области

В Саратовской области на 15 апреля остаются перелиты три низководных моста и три участка автодорог.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона. Везде имеются объездные пути, угрозы подтопления населенных пунктов нет.
Мосты затоплены в Ивантеевском и Ртищевском районах, дороги — в Перелюбском и Пугачевском.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.