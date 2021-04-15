Более 46 млн рублей за год направил на благотворительность Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин за год перечислил на благотворительность более 46 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера. Это примерно половина общей суммы доходов Вячеслава Володина за год.

Средства направлялись на помощь подшефным лицеям-интернатам, домам престарелым. Володин также пожертвовал средства на поддержку сельских приходов, монастырей, благотворительному фонду «Доктор Лиза».

В Саратове при поддержке Володина реализуются сразу несколько благотворительных проектов. Председатель Госдумы направлял личные средства на строительство служебного жилья для врачей скорой помощи, на памятник медицинской военной сестре, на помощь приюту для бездомных животных «Рич»

- Также в 2020 году Володин оказывал адресную материальную помощь, общая сумма составила 6 млн рублей, — цитирует федеральное издание источник в окружении Володина.

Вячеслав Володин занимается благотворительной деятельностью уже многие годы. С 2014 года он направил на различные проекты и помощь более 266 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.