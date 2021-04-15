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Общество15 апреля 2021 11:27

Более 46 млн рублей за год направил на благотворительность Вячеслав Володин

С 2014 года председатель Госдумы пожертвовал более 266 млн рублей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин за год перечислил на благотворительность более 46 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера. Это примерно половина общей суммы доходов Вячеслава Володина за год.

Средства направлялись на помощь подшефным лицеям-интернатам, домам престарелым. Володин также пожертвовал средства на поддержку сельских приходов, монастырей, благотворительному фонду «Доктор Лиза».

В Саратове при поддержке Володина реализуются сразу несколько благотворительных проектов. Председатель Госдумы направлял личные средства на строительство служебного жилья для врачей скорой помощи, на памятник медицинской военной сестре, на помощь приюту для бездомных животных «Рич»

- Также в 2020 году Володин оказывал адресную материальную помощь, общая сумма составила 6 млн рублей, — цитирует федеральное издание источник в окружении Володина.

Вячеслав Володин занимается благотворительной деятельностью уже многие годы. С 2014 года он направил на различные проекты и помощь более 266 млн рублей.

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