Саратовские работодатели помогут составить прогноз потребности в кадрах

В Саратовской области пройдет онлайн-анкетирование на предприятиях.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, оно позволит определить потребность в кадрах в сфере информационной безопасности.

Исследование проводит ВНИИ труда по поручению министерства труда и социальной защиты РФ. Анкеты должны заполнить руководители предприятий или специалисты по информационной безопасности при взаимодействии с отделами кадров. Для этого им необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте https://itsecurity2021.vcot.info.

Опрос продлится до 15 мая.

Организаторы подчеркивают, что итоги исследования будут использованы в обобщенном виде для составления прогноза потребности в специалистах по информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объемов их профессиональной подготовки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.