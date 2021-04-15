В Саратовской области число преступлений выросло почти на 5%

Больше половины преступлений совершаются рецидивистами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Саратовской области за первый квартал 2021 года было зарегистрировано 8 032 преступления.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, это на 4,9% выше уровня за аналогичный прошлогодний период. Тогда было совершено 7 655 преступлений.
Было выявлено 3 166 злоумышленников. Среди них 15,2% — женщины.
Из общего числа преступников 60,3% ранее уже преступали закон, а более тысячи человек имеют непогашенную судимость.
35% злоумышленников пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения и 0,4% — наркотического.
Фото: Прокуратура Саратовской области
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