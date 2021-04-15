В Саратовской области число преступлений выросло почти на 5%

Больше половины преступлений совершаются рецидивистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области за первый квартал 2021 года было зарегистрировано 8 032 преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, это на 4,9% выше уровня за аналогичный прошлогодний период. Тогда было совершено 7 655 преступлений.

Было выявлено 3 166 злоумышленников. Среди них 15,2% — женщины.

Из общего числа преступников 60,3% ранее уже преступали закон, а более тысячи человек имеют непогашенную судимость.

35% злоумышленников пошли на преступление в состоянии алкогольного опьянения и 0,4% — наркотического.

Фото: Прокуратура Саратовской области

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