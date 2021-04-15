На проспекте Кирова электросамокат сбил женщину

Мужчина на электросамокате сбил женщину Фото: ГИБДД по Саратову

На проспекте Кирова в Саратове вчера, 14 апреля, электросамокат сбил пешехода

- Авария случилась в 11:50 напротив дома №20. 36-летний водитель самоката Headway наехал на 63-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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