Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 апреля 2021 9:31

Тело избитого мужчины найдено в поселке Красный Октябрь

Следователи начали проверку
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Тело мужчины было найдено в поселке Красный Октябрь

Тело мужчины было найдено в поселке Красный Октябрь

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области погиб 39-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено 14 апреля в квартире дома в поселке Красный Октябрь.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле и лице погибшего выявлены ссадины и кровоподтеки.

Начата проверка, устанавливаются обстоятельства смерти человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП