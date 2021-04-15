Тело избитого мужчины найдено в поселке Красный Октябрь

Тело мужчины было найдено в поселке Красный Октябрь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области погиб 39-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело было найдено 14 апреля в квартире дома в поселке Красный Октябрь.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле и лице погибшего выявлены ссадины и кровоподтеки.

Начата проверка, устанавливаются обстоятельства смерти человека.

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