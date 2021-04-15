В Саратове хозяева породистой собаки обвиняют курьера в ее похищении

В Саратове курьера службы доставки еды обвиняют в краже породистой собаки.
Видео из подъезда опубликовано в Instagram-аккаунте saratovonline. На записи видно, что собака бегает вне квартиры, около двери парень спускает рюкзак и что-то кладет внутрь, а потом быстрым шагом уходит от жилого дома.
Хозяева пса отметили, что пекинес по кличке Тобби потерялся в районе улиц Рахова и Кутякова.
- Всем спасибо за репосты, собаку украл курьер. Посмотрели по камерам в подъезде, надеюсь, все будет хорошо, — написали в соцсети.
В комментариях под постом паблика граждане разделились на два лагеря. Одни встали на сторону хозяев, отметив что это преступление. Другие отметили, что в том, что собака выбежала из квартиры в подъезд, есть и вина владельцев пса.
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