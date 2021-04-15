КВС снова оставляет без воды жителей домов на трех улицах Саратова

Прорыв водопровода на улице Студеная, 5 стал причиной отключения водоснабжения в домах на трех улицах Ленинского района. Ремонт коммуникаций у ООО «КВС» займет весь день.

Сегодня, 15 апреля, без воды просидят жители домов на улице Студеная, 3, 3а, 4а, 5, а также Осенняя, 4, 6, 6а, 8 и Ламповая, 2, 4, 4а, 5.

Напомним, кроме этого, 15 апреля в Ленинском районе Саратова ООО «КВС» начало масштабное отключение питьевой воды.

С сухими кранами на весь день остались жители 70 многоквартирных домов на улицах Бардина, Батавина, Мамонтовой, Чехова, Уфимцева и 2-я Электронная.