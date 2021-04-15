Прокуратура начала проверку массовой гибели рыбы в пруду Ершовского района

Прокуратура Ершовского района проверяет массовый мор рыбы в пруду Фото: Прокуратура Саратовской области

Прокуратура начала проверку ЧП в селе Моховое, где зафиксирован массовый мор рыбы в пруду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на место ЧП выехал прокурор Ершовского района Павел Белоусов.

Установлено, что пруд был обустроен на реке Моховая в 1939 году для полива. Наполнение его проходит за счет талых вод и дождей. Но после засухи и сильного промерзания в эту зиму произошло обмеление водоема. Как следствие — мор.

Местные власти организовали сбор и утилизацию дохлой рыбы.

Из пруда взяты пробы воды, которые будут исследованы в министерстве природных ресурсов и экологии.

Начат сбор дохлой рыбы Фото: Прокуратура Саратовской области

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