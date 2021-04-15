В Энгельсе гость взял хозяйку в плен и попытался изнасиловать

В Энгельсе будут судить 39-летнего мужчину, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, на этот раз его обвиняют в покушении на изнасилование, действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы и грабеже.

По данным следствия, вечером 11 октября он вместе с компанией был в гостях у 51-летней женщины в доме на проспекте Строителей. Когда остальные разошлись, мужчина остался с хозяйкой наедине и попытался ее изнасиловать.

Дама отчаянно сопротивлялась, она даже сломала руку, отбиваясь от насильника. В итоге злоумышленник запер дверь, спрятал ключи, чтобы жертва не могла сбежать, а на утро все же совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого он ушел, прихватив из квартиры DVD-плеер и заперев дверь снаружи.

Потерпевшей пришлось перелезть через балкон, чтобы спастись, к счастью, квартира находилась на первом этаже.

Мужчина арестован и признался только в грабеже. Дело направлено в суд.

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