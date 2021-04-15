В селе Невежкино жестоко зарезали 91-летнего старика

Убийство произошло в селе Невежкино Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области был убит 91-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело старика с многочисленными ранами на лице, шее, животе и руках было обнаружено в частном доме села Невежкино 14 апреля.

Тело убитого было найдено в частном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 47-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом. Решается вопрос об аресте.

Возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый Фото: СУ СКР по Саратовской области

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