Ремонт дорог в Саратовской области в 2021 году начался с окраинных районов

Дорогу между Турковским и Аркадакским районом на территории Турков начали ремонтировать одной из первых в 2021 году.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Путиным.

Ремонт на этом участке ведется по технологии холодной регенерации. По измельченному специальным комбайном старому покрытию грейдер разравнивает поверхность, затем каток уплотняет дорогу, потом добавляется щебень, цемент. Получается новое дорожное основание с более длительным сроком эксплуатации.

В местах сильных просадок дороги добавляют выравнивающий слой из щебня.

Участок трассы Аркадак — Турки будет отремонтирован и в Аркадакском районе. Здесь в нормативное состояние приведут участки еще трех дорог: Аркадак — Алексеевка (будет проведен капитальный ремонт), Аркадак — Баклуши и Аркадак — Соцземледельский.