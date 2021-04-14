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Общество14 апреля 2021 18:13

Строительство объездной дороги послужит развитию Саратовской агломерации

Выделяются средства из резервного фонда РФ
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Николай Панков, депутат Государственной думы РФ

Николай Панков, депутат Государственной думы РФ

Саратовская область получит 1,4 млрд рублей из резервного фонда РФ на первый этап реконструкции трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Как отметил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат государственной думы Николай Панков, проект предусматривает строительство четырехполосной дороги с путепроводами и коммуникациями.

- Это большие средства, которые не получилось бы найти в региональном бюджете. Для нашей области очень важна такая федеральная поддержка в решении стратегически важных задач, — отметил депутат.

Строительство объездной дороги вокруг Саратова и Энгельса, а также нового моста через Волгу — такие задачи поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это послужит дальнейшему развитию Саратовской агломерации.

Николай Панков напомнил, что Володин неоднократно обращался к теме транспортной инфраструктуры, подчеркивал ее важность.

- Крупные трассы передаются на федеральный баланс, а это уже совсем другой уровень ремонта и содержания. Новые развязка и путепровод помогут решить многолетнюю проблему дорожных заторов у Сенной и Синодского, — сказал Николай Панков.

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