В Саратовскую область не пустили 21 тонну сухофруктов без маркировки

На границе Казахстана с Саратовской областью вчера, 13 апреля, задержали машину с сухофруктами.

- Из Республики в РФ ввозили 21,1 тонны сухофруктов без маркировки. Было выдано предписание на возврат груза, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Перевозчика привлекли к административной ответственности.

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