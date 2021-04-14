В Ершове уголовница кидалась в полицейских едой и брызгала освежителем воздуха

В Ершове будут судить 42-летнюю местную жительницу за насилие над полицейским при исполнении.

- По данным следствия, пьяная женщина пришла в ОМВД РФ по Ершовскому району днем 12 декабря 2020 года с претензиями из-за потери работы. В отделе она стала бить ногой по стеклопакету, распылять в окно дежурной части освежитель воздуха и бросаться продуктами, а также материлась, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете по Саратовской области

При этом ранее судимая за дезорганизацию колонии и причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц, повлекшего их смерть, гражданка не стала слушать замечания дежурного и ударила полицейского ногой по бедру.

Позднее свою вину она признала. Дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.