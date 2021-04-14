В Саратове отремонтируют улицы Серова, Новоузенская и Аткарская

Улица Серова Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В Саратове будут ремонтировать дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Улица Новоузенская Фото: Пресс-служба администрации Саратова

- Сейчас на улице Новоузенская снято старое покрытие, устанавливают бордюрный камень. Она будет отремонтирована на участке от Серова до Рахова. Улицу Серова восстановят от 2-й Садовой до Шелковичной, Аткарскую — от Московской до Посадского, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.

Улица Аткарская Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В рамках нацпроекта в 2021 году отремонтируют 72 дороги, в том числе проведут капитальный ремонт дороги на Сокурском тракте и построят новую на Гришаева в Солнечном-2.

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