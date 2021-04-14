В Саратове отремонтируют улицы Серова, Новоузенская и Аткарская

Улица Серова
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
В Саратове будут ремонтировать дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Улица Новоузенская
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
- Сейчас на улице Новоузенская снято старое покрытие, устанавливают бордюрный камень. Она будет отремонтирована на участке от Серова до Рахова. Улицу Серова восстановят от 2-й Садовой до Шелковичной, Аткарскую — от Московской до Посадского, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.
Улица Аткарская
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
В рамках нацпроекта в 2021 году отремонтируют 72 дороги, в том числе проведут капитальный ремонт дороги на Сокурском тракте и построят новую на Гришаева в Солнечном-2.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.