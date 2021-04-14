Огонь со степного пожара в Раскове перекинулся на дома

Степной пожар в Раскове. Фото очевидца

Пожар в поселке Расково Саратовского района тушат четыре расчета.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что сигнал о возгорании поступил в 13:50. Оказалось, что там горит сухая трава.

Очевидцы рассказывают, что из-за сильного ветра огонь уже перекинулся на строение. Предположительно, это дачи. Сгорели как минимум два дома.

Напомним, в Саратовской области установилась сухая погода, введен особый противопожарный режим.

«Комсомолка» писала об опасности природных пожаров.

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