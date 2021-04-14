Двое мужчин из Саратовской области задержали за сообщения в WhatsApp

В Саратовской области задержали двух жителей Дергачевского района, причастных к распространению призывов к экстремизму.

- Указанные лица в мессенджере WhatsApp в публичной группе призывали к экстремистской деятельности в отношении представителей одной из национальностей. Мужчины оставляли текстовые и голосовые сообщения, — рассказали «КП-Саратов» в региональном УФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым выписали подписку о невыезде.

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