Саратовец пытался скрыться в Грузии после смерти избитого им человека

Трагедия произошла в организации Волжского района Саратова Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова задержан 39-летний мужчина, находившийся в международном розыске.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении здоровью человека, что привело к смерти человека.

Речь идет о преступлении, совершенном в ночь на 16 сентября 2019 года в одной из коммерческих организаций.

По версии следствия, утром двое охранников заступили на дежурство. Позже начальник привел к ним новичка, сообщив, что теперь это их новый коллега.

Ночью один из охранников ушел спать, а другой остался с новичком. Мужчины поссорились и около двух часов вышли в коридор, чтобы выяснить отношения. Новенький ударил 59-летнего напарника кулаком по голове. Тот упал и потерял сознание, а 20 сентября скончался в больнице.

Подозреваемый скрылся от полиции, был объявлен в федеральный и международный розыск. Суд заочно отправил его под стражу. Задержать его удалось в Грузии, оттуда мужчина был экстрадирован в Россию.

Он признал вину лишь в том, что ударил охранника. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчину экстрадировали в Россию Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.