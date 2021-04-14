Росгвардейцы в Саратове отыскали потерявшегося семилетку

В Саратове и области росгвардейцы вчера, 13 апреля, помогли найти двух потерявшихся детей.

- Вечером сотрудникам вневедомственной охраны во время патрулирования в Аркадаке поступил сигнал о пропаже 16-летнего парня. Бабушка ребенка сообщила правоохранителя, что он не вернулся со школы домой. Родные попытались найти его сами, но не смогли. Получив приметы, уже через час росгвардейцы отыскали подростка около железнодорожного вокзала, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии.

Стражи порядка помогли вернуться домой еще одному ребенку. Местная жительница рассказала, что на лавочке во дворе дома по улице Сиреневая долгое время сидит мальчик. Прибывшие правоохранители выяснили, где живет потерявшийся семилетка, и передали его ПДН.

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