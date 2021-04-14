Саратовец перечислил продавцу из соцсети более 1,2 млн рублей за запчасти для локомотивов

Жертвой мошенников стал 41-летний житель Фрунзенского района Саратова.

- В одной из соцсетей он увидел объявление о продаже запчастей для локомотивов и железнодорожной техники. Продавец попросил оплату заранее, что саратовец и сделал, перечислив 1,257 млн рублей. Но комплектующих он так и не дождался, а номер продавца оказался недоступен, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело и просят горожан не переводить деньги.

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