Саратовец перечислил продавцу из соцсети более 1,2 млн рублей за запчасти для локомотивов

Жертвой мошенников стал 41-летний житель Фрунзенского района Саратова.
- В одной из соцсетей он увидел объявление о продаже запчастей для локомотивов и железнодорожной техники. Продавец попросил оплату заранее, что саратовец и сделал, перечислив 1,257 млн рублей. Но комплектующих он так и не дождался, а номер продавца оказался недоступен, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело и просят горожан не переводить деньги.
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